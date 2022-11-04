Блогер Жигалова посмеялась над перспективой Сердючки сесть в тюрьму за русскоязычные песни

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Блогер Жигалова посмеялась над перспективой Сердючки сесть в тюрьму за русскоязычные песни
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Фото из открытых источников

Алена Жигалова в своей Ютуб-программе «Алёна, блин!» решила прокомментировать выступление Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, на свадьбе во Львове. Он исполнил песни на русском языке.

Из-за этого артиста разнесли в пух и прах. Кроме того,  на Украине музыканта может ждать наказание за нарушение закона.

Известный блогер в своем шоу иронично высказалась на счёт этой ситуации. Как отметила Алена, решить вопрос с наказанием для Данилко весьма сложно, так как непонятно, какой гендер у исполнителя.
"В какую колонию отправят Сердючку: женскую либо мужскую? Понять, кто он на самом деле сложно", - посмеялась журналистка.

Помимо того, блогерша дала певцу совет. Жигалова посоветовала Андрею как можно быстрее переводить свои композиции на родной украинский язык.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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