CT News: Зрители не смогли простить актрисе Светлане Ходченковой роковую ошибку молодости

Светлана Ходченкова сегодня является одной из самых успешных актрис кинематографа. Но одна ошибка молодости могла прервать ее актерскую карьеру.

Карьера артистки началась успешно. Светлана сыграла в знаменитой ленте Станислава Говорухина "Благословите женщину". Этот фильм критики считают одним из самых удачных в фильмографии Ходченковой.



Режиссеры по-достоинству оценили талант молодой девушки, поэтому ее звали в разные проекты. Актриса с радостью соглашалась на все предложения. В итоге она попала в малоизвестные ленты "Служебный роман. Наше время", "Укрощение строптивого" и "Остров везения".

Некоторые поклонники не смогли простить своей любимице провал в фильмах и смириться с тем, что звезда кино снимается в низкосортных фильмах.

Помимо всего прочего, Светлана сильно похудела, чем еще больше огорчила фанатов. Многие заявили, что в кинопоказе "Благословите женщину" Ходченкова была намного красивее, чем сейчас.

