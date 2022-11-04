CT News: Зрители не смогли простить актрисе Светлане Ходченковой роковую ошибку молодости

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CT News: Зрители не смогли простить актрисе Светлане Ходченковой роковую ошибку молодости
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Фото из открытых источников

Светлана Ходченкова сегодня является одной из самых успешных актрис кинематографа. Но одна ошибка молодости могла прервать ее актерскую карьеру.

Карьера артистки началась успешно. Светлана сыграла в знаменитой ленте Станислава Говорухина "Благословите женщину". Этот фильм критики считают одним из самых удачных в фильмографии Ходченковой.

Режиссеры по-достоинству оценили талант молодой девушки, поэтому ее звали в разные проекты. Актриса с радостью соглашалась на все предложения. В итоге она попала в малоизвестные ленты "Служебный роман. Наше время", "Укрощение строптивого" и "Остров везения".

Некоторые поклонники не смогли простить своей любимице провал в фильмах и смириться с тем, что звезда кино снимается в низкосортных фильмах. 

Помимо всего прочего, Светлана сильно похудела, чем еще больше огорчила фанатов. Многие заявили, что в кинопоказе "Благословите женщину" Ходченкова была намного красивее, чем сейчас.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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