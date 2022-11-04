Экс-депутат Роман Худяков осудил артиста Андрея Данилко из-за оскорблений РФ

Политик, экс-депутат ГД Роман Худяковосудил Андрея Данилко из-за оскорблений жителей РФ и ее властей. Ранее Верка Сердючка (сценическое имя певца) обозвала россиян глуховатыми.

Также Худяков услышал, как Данилко предлагает не продавать билеты на концерты жителям России. Политический деятель сказал украинскому исполнителю все, что думает.

"49 лет. Нет жены, нет детей. Даже романов нет. С одной приписывали, концертным директором, но и она вышла замуж. И кто он по-вашему? Без каминг-аутов с его манерным поведением все ясно", - написал экс-депутат.

Также Роман Иванович назвал Андрея "русофобом" и "примитивным артистом". Он заявил, что такие певцы не нужны Российской Федерации, поэтому пусть зарабатывает деньги в каком-нибудь другом месте.