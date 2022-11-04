Медведевой пока не нашли партнера после ухода Милохина с телешоу «Ледниковый период»

Двукратному серебряному призеру Олимпийских игр Евгении Медведевой пока не нашли парнера на «Ледниковом периоде». Даня Милохин заявил об уходе из рейтингового телешоу.

Ранее стало известно, что Милохина в паре с Медведевой заменит актер сериала «Ивановны-Ивановы» Алексей Лукин, но Илья Авербух заявил, что звезда кино не владеет коньками и по уровню не дотягивает до проекта. Также появилась информация, что Даню может заменить артист из «Светофора» Дмитрий Миллер или актер, снимавшийся в ленте «Дылды», Антон Рогачев. Последним кандидатом может стать сын Авербуха — 18-летний Мартин.

Примечательно, по словам тренера по фигурному катанию Александра Жулина, являющегося одним из капитанов этого сезона «Ледникового периода», Евгения даже может сняться с программы из-за ухода предыдущего партнера.