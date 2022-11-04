28-летний мобилизованный из Челябинской области погиб всего через 3 недели после отправки на СВО

В Миньяре (Челябинская область) в предстоящую субботу, 5 ноября 2022 года, простятся с 28-летним Артемом Машуковым. Рядовой «погиб 24 октября в зоне СВО на территории Украины» всего через три недели после отправки в зону боевых действий.

Похоронку получила родная сестра южноуральца. Она сообщила о смерти мужчины в одном из пабликов. В сообщении говорится, что Артем был мобилизован 2 октября из военкомата Аши. Вместе с другими мобилизованными миньярца отправили в Белгородскую область. Его должность - разведчик-радиотелефонист. Машуков проходил срочную службу еще 10 лет назад, однако после объявления частичной мобилизации в России почти сразу же получил повестку.

Последний раз на связь Артем вышел еще 14 октября. По словам сестры, тело бойца уже доставили в родной город. Парень работал в одном их спорткомплексов, именно там пройдет прощание. У погибшего есть отец, сестра, жены и детей не было.

В сопровождающих документах указано, что он был в ЛНР. У брата раны не лице, груди, поэтому хоронить будем в закрытом гробу. Похороны пройдут завтра, - сообщила девушка.