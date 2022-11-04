Охлобыстин заявил о необходимости давать героические роли в кинофильмах только реальным героям

Российский кинорежиссер, писатель, драматург, актер Иван Охлобыстин считает преступным и неприличным желание актеров наживаться на народе, играя героические роли в кинофильмах и при этом игнорируя интересы свой родины. В интервью он заявил, что у деятелей культуры и шоу-бизнеса есть обязательство —это представлять интересы народа.

Иван обратил внимание на то, что в последнее время вышло несколько новых картин, главные роли в которых сыграли покинувшие РФ артисты, не согласные с проведением СВО. И если женщины вне критики, то «мужики», которые на экранах сражались за родину, повели себя очень неприлично, уверен актер. В связи с этим Охлобыстин призвал отдавать героические роли только реальным героям.

Героические роли доверять реальным героям, а не тем, кто с чемоданчиками, наполненными кремами для загара, унизительно чешут через границу. Неудобно же перед армянами и грузинами, ведь они настоящие патриоты, — заявил писатель.

Но ответственность за происходящее лежит не только на самих актерах, но и на чиновниках в министерствах просвещения и культуры, где большинство не поддерживает политику властей, резюмировал артист.