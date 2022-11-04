Певица Ольга Кормухина в интервью жёстко раскритиковала сбежавших из страны известных артистов

Певица Ольга Кормухина, Заслуженная артистка России, высказалась о коллегах, не поддержавших проведение СВО РФ. Артистка сказала, что она не может назвать их друзьями.

"Это мне не друзья. Никогда не были моими друзьями. Нет русского рока по одной простой причине. Рок – способ человека заявить миру о том, что он сошел с ума. Это как идти против течения. Они же занимались собой, своими карьерами", – рассказала исполнительница в передаче "Жизнь и судьба".

Также певица заявила, что у уехавших звезд в жизни совсем другие ценности.

"Им, как оказалось, важнее там быть принятыми. Почему сейчас так легко вдохнулось на эстраде? Это были преимущественно представители "страны 404", – подытожила Кормухина.