Подольская опровергла слухи в СМИ о разводе с Пресняковым после 12 лет брака

Наталья Подольская призналась, что её расстраивают и удивляют регулярно появившиеся в СМИ слухи о разводе с супругом, певцом Владимиром Пресняковым. В очередной публикации средств массовой информации утверждалось, что исполнитель измучен разладом в семье, у него якобы есть новая избранница и даже в новых отношениях родилась дочь.

Наталья не понимает, кем и с какой целью сочиняются подобные сплетни, поэтому решила затронуть эту тему супругом. Владимир весьма сдержанного и спокойно ответил, что он не придаёт никакого значения слухам.

Пускай пишут, - пошутил он.

Подольская также решила отчитать мужа за то, что он выставил семейную тайну на всеобщее обозрение. Оказалось, что звёзды планируют еще зачать дочку. Артистка поинтересовалась у Преснякова, зачем он разболтал их секрет, но ответа от него так и не последовало.