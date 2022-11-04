Подольская опровергла слухи в СМИ о разводе с Пресняковым после 12 лет брака

В Россию зимой может прийти новый гибридный респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Об этом пишет издание РИА «Новости». По информации
Жители Еманжелинска, родственники мобилизованных южноуральцев, чьих близких призвали в Коркинский военный комиссариат одновременно с ранее погибшими,
С 1 ноября начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря 2022 года. Призыву на срочную службу подлежат мужчины от 18 до 27 лет, состоящие
Давний скандал, который произошел во время телешоу «Музыкалити» между артисткой Ларисой Долиной и молодой певицей Валей Карна.val, до сих пор
Филипп Киркоров после нападок на узбекскую певицу Наргиз Закирову не смог достойно выступить перед местными зрителями в Ташкенте. Шоу поп-короля за
Филипп Киркоров негативно высказался о поведении и внешнем виде певицы Наргиз. Случилось это прямо во время его концерта в Ташкенте. За такой
С 30 октября Аэрофлот возобновил прямые авиаперелета на Пхукет. По информации туроператоров, стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" "туда-обратно"
По заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, разговоров о возвращении к смертной казни в Кремле не ведется. "Нет, в настоящий
Украинская сторона прокомментировала информацию о том, что российский флаг снят со здания Херсонской военно-гражданской администрации. По мнению
В Санкт-Петербурге около 120 тысяч жителям по решению суда запрещено покидать российское государство. Об этом рассказала руководитель управления
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