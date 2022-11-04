Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал певца Сергея Шнурова за исполнение песни «Москва сгорела»

Известный продюсер и композитор Иосиф Пригожин раскритиковал певца Сергея Шнурова. Он считает печальным, что взрослый артист опускается до площадного мата прямо на сцене.

Не так давно Шнуров исполнил скандальную песню «Москва сгорела» в Дубае. Супруг Валерии решил прокомментировать такой поступок знаменитости.

«Шнуру огромные гонорары платят. Исполнителям классического жанра такие деньги и не снились. Я дворовой, однако в шоке от того, что это на самом деле происходит. Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Чем гаже, тем сейчас лучше. Народ не видит бриллианты, а хочет быть постоянно в обмане. Людям нравится фейк, они этим живут. Происходит подмена настоящего», – сказал Пригожин.

Напомним, что лидер рок-группы «Ленинград» попал в очередной скандал на дне города Москвы, исполнив свой хит «Москва сгорела». После этого россияне и коллеги были не в себе от такого поступка Сергея.