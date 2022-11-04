Продюсер Лавров раскритиковал Киркорова за оскорбления в адрес Наргиз Закировой

Филипп Киркоров негативно высказался о поведении и внешнем виде певицы Наргиз. Случилось это прямо во время его концерта в Ташкенте. За такой поступок поп-король наткнулся на критику со стороны коллег и поклонников.
Сергей Лавров также прокомментировал публичное оскорбление артиста. Как отметил продюсер, обычно Киркоров сразу же реагирует на обвинения, однако в случае с Наргиз Закировой он сделал непродолжительную паузу. Певцу нужно было воздержаться от столь громких слов, считает музыкальный эксперт.
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