Продюсер Лавров раскритиковал Киркорова за оскорбления в адрес Наргиз Закировой

Филипп Киркоров негативно высказался о поведении и внешнем виде певицы Наргиз. Случилось это прямо во время его концерта в Ташкенте. За такой поступок поп-король наткнулся на критику со стороны коллег и поклонников.

Сергей Лавров также прокомментировал публичное оскорбление артиста. Как отметил продюсер, обычно Киркоров сразу же реагирует на обвинения, однако в случае с Наргиз Закировой он сделал непродолжительную паузу. Певцу нужно было воздержаться от столь громких слов, считает музыкальный эксперт.

"Наргиз действительно очень неприятная особа. Но Филиппу Киркорову надо было остановиться на ее каких-то профессиональных качествах. Человек, который не умеет любить, который совершенно не умеет петь, и все. Точка. На Викторию Боню также не нужно было так остро реагировать", - уверен Лавров.

[video= ]



