Шаляпин отказался вмешиваться в затяжной конфликт между Закировой и Киркоровым

В недавнем новом интервью возлюбленная артиста Прохора Шаляпина Ольга Сан осудила скандальную выходку Филиппа Бедросовича Киркорова. Напомним, популярный певец на концерте в Ташкенте (столице Узбекистана) публично обозвал местную исполнительницу Наргиз Закирову "уродиной".

Сам Прохор, в отличие от своей избранницы, не желает занимать ни одну из сторон непрекращающегося конфликта. Шаляпин не стал критиковать поп-короля за неподобающие комментарии и оскорбления со сцены.

Вместе с тем время артист не стал и защищать Наргиз Закирову. Как отметил исполнитель, он вовсе не интересуется этими личностями, поскольку они ему безразличны.

"Лично мне они безразличны. Что Киркоров, что Наргиз. Я слушаю хор имени Пятницкого или Кубанский Казачий Хор", — прокомментировал Прохор Шаляпин возникший скандал в российском шоу-бизнесе.