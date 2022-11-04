Российская телеведущая Юлия Коваль опровергла сплетни об интимной связи с 28-летним рэпером Элджеем

Юлию Коваль обвинили в крахе семьи Насти Ивлеевой и Элджея. Сообщалось, что девушка увела супруга у подруги. Телеведущая передачи «Орел и решка» прервала длительное молчание и рассказала правду об интимной связи с 28-летним рэпером.

Юлия всегда скрывала личную жизнь. При этом она отвечает не пикантные вопросы. Как рассказала Коваль, она не причастна к распаду брака Насти и Элджея.

«Дым без огня бывает. Не понимаю, кому в голову пришло, что Леха сказал: «А что, дома Настюхи нет? Давай, заскакивай, Юля, запрыгивай!» — говорит 29-летняя девушка.

Телезвезда дала четко понять, что она не уводила возлюбленного у подруги.

«У меня есть в жизни принципы. Я никого и никогда не кидала на бабки, не уводила из семьи чужих мужиков. Не сплю с женатыми! Слухи будут появляться, я ни при чем. Даже мама мне звонила со словами „Юля, как ты так могла?“ Я не трону парней своих подруг», — добавила звездная блондинка.