Сотрудник гостиницы разоблачил интимную тайну фигуриста РФ Ильи Авербуха

Илья Авербух сейчас счастлив в браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Вместе пара воспитывает сына. Но до этого фигурист пережил тяжелый развод с первой супругой Ириной Лобачевой.

Один из сотрудников гостиницы, где постоянно останавливалось звездное семейство, рассказал о разладе в семье.

О том, что у них в семье нелады, догадывались давно. Что можно подумать об отношениях жены и мужа, когда они спят в разных номерах. В гости друг к другу не ходят, ресторан посещают по отдельности? - призналась сотрудница отеля, пожелавшая остаться анонимной.

По данным источника, это было время после рождения сына. Также сотрудник отеля назвал Ирину «импульсивной» и «резковатой», а Авербуха «более спокойным» человеком. Собеседница считает, что инициатором развода была именно Лобачева.

Добавим, что официально пара была вместе с 1995 по 2007 годы. Разлад в семье возник задолго до развода. Экс-супруги никогда не говорили, что за разногласия привели к распаду их союза.