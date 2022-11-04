Светлана Бондарчук с трудом пережила первую встречу с бывшим мужем после развода

Светлана и Федор Бондарчук разошлись 6 лет назад. Разрыв прошел мирно, за это время каждый из супругов заключил новые браки.

Через год после развода Светлана закрутила роман с фотографом Сергеем Табуновым, но их отношения недолго продлились. Вскоре женщина встретила Сергея Харченко, он и стал ее вторым супругом.

Блондинка призналась, что первое время ей было очень нелегко. Также экс-супруга режиссера сообщила, что почувствовала, когда впервые встретила бывшего возлюбленного после развода.

«Ну это такое себе испытание. Думаю, что для всех. Там много героев, это всегда непросто. Особенно тогда, когда человек светский. Ты общий, сам себе не принадлежишь. Могут обсуждать тебя, твой наряд, фигуру, возраст, личные отношения», — призналась блондинка.

53-летняя Светлана добавила, что период после расставания был сложным и неприятным. Но она всегда с теплотой и позитивом говорит о 55-летнем Федоре.