Телеведущая Ксения Бородина сожалеет об уходе Гарика Харламова из телешоу Comedy Club

Гарик Харламов решил покинуть комедийное телешоу Comedy Club. На такое решение юмориста отреагировала Ксения Бородина.

«Целая эпоха! Очень жаль», — написала ведущая.

С телезвездной согласились ее подписчики. Поклонники не хотят, чтобы «Бульдог» уходил из программы, это подтверждают многочисленные комментарии. Некоторые фанаты даже сообщили, что они не будут больше смотреть шоу.

Кстати, Харламов настолько давно в Comedy Club, что несомненно стал его лицом. Гарик написал у себя в соцсетях, что решил уступить дорогу молодым артистам. Также комик поблагодарил своего коллегу Павла Волю за многолетнюю интересную работу.

Заменит «Бульдога» стендап-комик Андрей Бебуришвили. Он станет новым ведущим рейтинговой программы.