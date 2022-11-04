Телеведущую Катю Жужу подвергли хейту из-за совместного фото с Артиком и Севиль в Дубае

Год назад участница группы Artik & Asti покинула музыкальный проект. На смену Анне Асти пришла Севиль Велиева. Несмотря на перемены, коллектив продолжает выступать под старым именем.

Подруга Асти Катя Жужа в своем блоге опубликовала снимок, на котором она вместе с Артиком и Севиль позирует в Дубае. На нее тут же набросились поклонники с хейтом, не простившие смену состава.

«Да, закончилась дружба с Асти», — пишут подписчик.

Такие комментарии сильно разозлили Жужу. Она поспешила объяснить, что не будет отказываться от своих предпочтений из-за рокировок и продолжит ходить на концерты любимых артистов:

Разжевываю, после ухода из группы не лезу в их деятельность, не принимаю ничью сторону. Если Аня сейчас не сотрудничает с Артемом, не означает, что я не смогу посещать выступления любимых музыкантов. Надеюсь, понятно?