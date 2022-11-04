Уехавший из России в США музыкант Никита Пресняков впервые вышел на связь

Старшый внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, впервые за долго время вышел на связь с поклонниками в социальных сетях.

На страницах в своем Телеграме молодой человек поделился записью кавера на композицию на английском языке. Артист сообщил, что эта песня вызвала у него особенные чувства и даже мурашки.



"Блин, вроде такая спокойная песня, однако почему в ней настолько много мурашек?", — написал Никита в микроблоге.

Судя по всему, Пресняков-младший в Штатах стримит. Самые преданные фанаты поддержали мнение исполнителя, пожелав ему всего самого хорошего.

Напомним, что Никита Пресняков покинул Россию после старта в стране частичной мобилизации. Сейчас сын Кристины Орбакайте находится в Америке. Супруга рок-певца, а также его звездная мама остались в Москве. Пока возвращаться на родину он не планирует.

