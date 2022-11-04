Валерий Баринов объяснил, как стоит относиться к уехавшим из РФ артистам

Народный артист России Валерий Баринов рассказал, как стоит относиться к уехавшим из РФ артистам. По мнению актера, сейчас не время выносить кому-либо оценки и решать, кто прав, а кто виноват.

«Честно признаюсь: меня очень мало волнует судьба всех артистов – тех, кто уехал, и тех, кто остался. Меня волнует больше судьба солдат, которые воюют в Донбассе. Любая дискуссия еще подождёт. Началась настоящая драка, и в ней нужно побеждать. Другого выхода у нас нет. Поэтому сперва победим, а затем поговорим, - заявил Баринов.

Артист уверен, что у каждой звезды, покинувшей родную страну, есть на то свои причины.

«Нужно ли осуждать уехавших из родины? Есть фраза: не судите, не судимы будете. У каждого свои причины для отъезда. Кто-то испугался, а другими двигали иные мотивы. Повторю, что сейчас не время для выяснения этого. Идет острая фаза выживания народа. Выживем, вот тогда и поговорим об этом», - заключил Валерий Александрович.