Внучка артистки Людмилы Гурченко вынуждена продать загородный дом актрисы

Единственная внучка покойной Людмилы Гурченко оказалась в трудной жизненной ситуации. Елена Королева неожиданно потеряла ребенка, которого вопреки всем обстоятельствам решила рожать.

Для Елены это стало огромным ударом. Сейчас женщина находится в сильной депрессии, поэтому не отвечает на звонки. Отец ребенка отказался от нее, но Королеву это не остановило. У нее были большие планы на жизнь: родить, установить отцовство, купить жилье. Квадратные метры — особенно важный вопрос. У наследницы артистки есть несколько квартир, хотя владеет она ими вместе с отцом. Отношения с ним оставляют желать лучшего, поэтому Елена задумывается о собственном доме.

Единственным способом найти деньги оказалась возможность продать подмосковную бабушкину дачу. На этот шаг женщина решилась пару недель назад. Вместе с исполнителем Прохором Шаляпиным и его знакомой Ларисой Копенкиной, которая работает риэлтором, они отправились за город. Особняк Грученко хотела продать за 15 млн рублей. Этого ей должно было хватить на маленькую квартиру в Москве и дальнейшее содержание ребенка.