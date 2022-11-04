Осудившая СВО РФ певица Земфира призналась в любви к России и Украине на концерте в Лондоне

Певица Земфира в настоящее время гастролирует по Европе. Недавно у исполнительницы прошел концерт в Лондоне, на котором она громко высказалась против проведения СВО на территории Украины.

Артистка выразила поддержку украинцам, поделившись воспоминаниями с выступлений на Украине.

«Хочу выразить свою поддержку украинцам. Понимаю, что больше никогда не смогу сыграть на Украине. Но хорошо помню все концерты. Днепр, Киев, Харьков, Донецк, любимая Одесса. Я прекрасно все это помню. И этого у меня никто не отнимет, это со мной навсегда», - отметила вокалистка.

Помимо того, в своей пацифистской речи рок-певица пожалела Россию, выразив любовь к родине.

«Вместе с тем мне жаль Россию. Я люблю Россию. Неоднократно проехала вдоль и поперек свою страну. И это всегда будет со мной», — добавила Земфира.

Закончила свою речь эстрадная звезда словами:

«Прямо сейчас моя страна уничтожает саму себя и Украину, хочется мира».