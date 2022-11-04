Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова проинформировала о болезненном расставании

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала в соцсети трогательный пост. Певица и актриса выложила публикацию, в которой попрощалась с фильмом.

Проскурякова исполнила главную роль в ленте «Слезы осушит ветер», которая выйдет на телеканале «Домашний». Артистка рассказала, что съемки кинопроекта завершились, а она попрощалась со своими коллегами.

«Две недели съемок, главная роль, чудесный режиссер Сергей Щербин, великолепный оператор Иван Алимов, яркие партнеры на площадке, слаженная съемочная группа — это настоящее счастье для любого актера!!!» — написала супруга Николаева.

Юлия поблагодарила коллег по фильму. Проскурякова также призналась, что будет по ним сильно скучать. Когда у артистки спросили, когда картину можно ждать на экранах, она предположила, что ближе к Новому году.