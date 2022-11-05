33-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной Трегубенко опубликовала в Сеть обнаженное фото

Стоит сказать, что Анна не стесняется демонстрировать тело и признается в безумной любви к фитнесу. Девушка часто делится откровенными кадрами в микроблоге. Но последнее фото вызвало настоящий фурор в Сети. Спортсменка предстала практически голой. Многие подписчики Анны негативно высказались в ее адрес после столь пикантного снимка. Поклонники написали, что фигура бодибилдерши не является красивой и визуально прибавляет ей вес.

Отметим, Анна является старшей дочерью актрисы. У Марии есть сын Макар от Алексея Касаткина и близнецы Фока и Фома от Бориса Вишнякова. Сейчас наследница Шукшиной не общается со своими родственниками. Произошел разлад после конфликта из-за продажи недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она самостоятельно воспитывает 8-летнего Вячеслава и в настоящее время живет одна.