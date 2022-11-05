40-летняя российская телеведущая Алена Водонаева опубликовала свои фотографии топлес

Алена Водонаева вернулась с отдыха в Турции. В своей социальной сети российская телеведущая похвасталась снимками, сделанными в теплой стране.

Алёна опубликовала фотографию, на которой запечатлена в прозрачном сетчатом платье. Несмотря на то, что актриса заблюрила соски, это не сделало кадры целомудренными.

"Продолжаю цикл публикаций вовремя. Надеюсь, что справлюсь до Нового года", - подписала кадр звезда.

Судя по комментариям, фанатов ждет ещё много интересных фото из Турции от Алены.

Примечательно, что некоторые подписчики раскритиковали Водонаеву за слишком откровенные фотографии. Они заявили, для 40-летней модели такой контент является слишком откровенным. Интернет-пользователи отметили, что у ведущей наверное не осталось других способов привлечь к внимание публики.

Хотя некоторым поклонникам понравился образ звезды: и сама модель, и ее платье.



