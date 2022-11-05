Израиль может передать Украине свое вооружение через третьи страны

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Израиль может передать Украине свое вооружение через третьи страны
В Мире
Фото из открытых источников

По итогам выборов в Израиле к власти возвращается Биньямина Нетаньяху. А это значит, что страна может пересмотреть свою позицию касательно поставок вооружений Украине. Фактически, старт данному процессу уже дан и вопрос начал прорабатываться - пока что на неофициальном уровне.

В течение восьми месяцев СВО Израиль предоставлял Киеву гуманитарную помощь, но о поставках вооружений речь не шла - страна была категорична в данном вопросе. Однако ее позиция начала становиться не совсем устойчивой после того, как СМИ сообщили о том, что Иран поставляет России беспилотники, а также готовит к передаче первую партию баллистических ракет.

Израиль, по мнению аналитиков, может начать поставлять Украине БПЛА, ПТРК большой дальности, бронеавтомобили, стрелковое оружие и другие системы вооружений. С высокой долей вероятности, это будет сделано не напрямую, а через третьи страны.

«Например, если вы продаете его [израильское вооружение] Германии, а затем Германия поставляет еще один комплект оружия, это не израильское оружие, нет проблем», — приводит слова бывшего бригадного генерала армии Израиля Амира Авиви издание Авиа.Про.

Биньямин Нетаньяху, к слову, еще до своего избрания Премьером объявил о готовности пересмотреть ранее установленный запрет на поставку вооружений Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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