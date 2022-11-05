Израиль может передать Украине свое вооружение через третьи страны

Жители Еманжелинска, родственники мобилизованных южноуральцев, чьих близких призвали в Коркинский военный комиссариат одновременно с ранее погибшими,
С 1 ноября начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря 2022 года. Призыву на срочную службу подлежат мужчины от 18 до 27 лет, состоящие
С 30 октября Аэрофлот возобновил прямые авиаперелета на Пхукет. По информации туроператоров, стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" "туда-обратно"
Юрий Антонов, знаменитый советский и российский композитор, перестал выходить на связь с поклонниками. В апреле 77-летний музыкант выступил с сольным
Недавно украинская артистка Вера Брежнева выпустила новую композицию на родном языке и анонсировала сольный концерт в Риге. Теперь исполнительница
Филипп Киркоров после нападок на узбекскую певицу Наргиз Закирову не смог достойно выступить перед местными зрителями в Ташкенте. Шоу поп-короля за
Украинская сторона прокомментировала информацию о том, что российский флаг снят со здания Херсонской военно-гражданской администрации. По мнению
По заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, разговоров о возвращении к смертной казни в Кремле не ведется. "Нет, в настоящий
Предприниматель Евгений Пригожин не предполагал, что могут произойти события, которые в данный момент развиваются на Украине. Об этом он заявил в
В Санкт-Петербурге около 120 тысяч жителям по решению суда запрещено покидать российское государство. Об этом рассказала руководитель управления
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