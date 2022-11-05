76-летний известный актер Валерий Баринов объяснил популярность акции «Ночь искусств» в России

Народный артист России Валерий Баринов считает, что дату для проведения традиционной «Ночи искусств» в текущем году выбрали не случайно. Стартовала она в День народного единства.

«Как по мне, самое актуальное и важное сегодня – объединиться. Объединившись, понять, кто мы. Поможет нам в этом искусство. Не случайно в Ночь искусства свои двери открыло такое количество театров, музеев, концертных залов. Почему она пользуется популярностью? Люди хотят вместе испытать сильные и позитивные эмоции. Хотят ощутить рядом единомышленников», – говорит Баринов.

Артист отмечает, что сейчас «мы переживаем нелегкие времена». Валерий Александрович несколько раз был в Донбассе, где выступал перед российскими военными, которые понимают, что они не забыты, чувствуют поддержку и внимание.

Стоит напомнить, что в 2022 году «Ночь искусств» прошла в ночь с 4 на 5 ноября.