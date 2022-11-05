Алла Духова опровергла конфликт с Аллой Пугачевой из-за участия Кристины Орбакайте в TODES

Подметим также, 4 ноября в Кремле состоялся праздничный концерт, который посвящен юбилею TODES. 35 лет назад Алла Духова приняла решение о создании легендарного хореографического шоу-балета. С тех пор танцоры выходили на сцену с огромным количеством российских и мировых знаменитостей, включая даже самого Майкла Джексона.