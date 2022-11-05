Аника Керимова предложила наградить Филиппа Киркорова орденом за «Заслуги перед Отечеством»

Аника Керимова заяивла, что на все скандалы с участием Филиппа Киркорова не стоит обращать внимания. А на слова Виктории Бони о том, что якобы она хочет создать петицию для лишения поп-короля звания Народного артиста РФ– тем более.

«Эти все заявления надо пропускать мимо ушей. Филипп Бедросович – это гений земли русской, который в течение 30 лет прославляет Россию во всем мире. Ни один артист не достиг того, чего он достиг. Поэтому не нужно обращать внимания на слова людей. Никто звания «Народный артист России» Киркорова не лишит. Не они давали его! Звание получил благодаря любви зрителей, которые до отказа заполняли залы на концертах. Но он относится к этому спокойно. Вы понимаете, что за многие годы работы в шоу-бизнесе не раз сталкивался с подобным. Это на самом деле ужасно», - заявила звездный дизайнер.

Более того, Аника заявила, что Филиппа Бедросовича наоборот нужно отметить самой высокой наградой:

«Я считаю, что Киркорова нужно наградить орденом «За заслуги перед отечеством. Он сделал много для нашей страны, остальные об этом могут только мечтать».