CT News: Военнослужащие ВС РФ попросили певицу Мэйби Бэйби приехать в зону СВО с концертом

Военнослужащие ВС РФ попросили известную молодежную исполнительницу Мэйби Бэйби (настоящее имя Виктория Лысюк) приехать в зону СВО с концертом. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил военкор Первого канала Дмитрий Кулько.

Как рассказал корреспондент, творчество популярной певицы с голубыми волосами востребовано бойцами ЧВК на разных участках фронта.

«Нашим бойцам очень важна и нужна поддержка из тыла. Они так же живые люди. Есть одна исполнительница, которая пользуется огромным успехом на передовой - это «Мэйби Бэйби. Если она сюда приедет и выступит с концертом, все будут рады и очень благодарны» - говорит журналист.

По словам Кулько, ценители таланта Виктории с нетерпением ждут концерта артистки на фронте. Особенно солдатам запала вирусная песня «Похрюкай», видеоклип на которую взорвал Сеть.

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