Опухшая российская певица Лолита вышла на связь с поклонниками после съеденной коробки шоколада

У певицы Лолиты Милявской запланирован тур по Уралу и Сибири. А накануне 58-летняя артистка вышла на связь с поклонниками в соцсети с опухшим лицом и призналась в страшном.

По словам исполнительницы, в ее коллективе на гастролях «всегда действует военный режим». То есть нельзя выпивать алкоголь, нужно вовремя ложиться спать сразу же после концерта и перед сном не есть. Но Лолита нарушила эти правила, «понимая, что вскоре наступит время запретов». Вокалистка показала прикроватную тумбочку, в которой стоит корочка хлеба и полная фантиков мусорка.

«Такое количество сникерсов нормальный человек бы не съел никогда в жизни», - написала Милявская.

Также эстрадная певица добавила, что она купила целую коробку шоколадных конфет, а теперь боится, что не влезет в свой концертный костюм.

«Хотя никому в коллективе не расскажу, по комбинезону может все равно быть видно», - пошутила она.