Певец Филипп Киркоров осудил антироссийские санкции во время своего выступления в Дубае

Филипп Киркоров выступил на музыкальном фестивале "Parus", который проходил в Дубае. Фрагмент с концерта появился в Сети.

Со сцены Филипп Бедросович произнес проникновенную речь. В своем обращении поп-король осудил антироссийские санкции. Артист заявил, что пройдет немного времени и страны, которые ввели против РФ ограничения, будут сильно об этом сожалеть.

Киркоров подчеркнул, что тогда русские простят их из-за великодушия.

"Им будет очень стыдно об этом вспоминать, я буду улыбаться и всех прощу. Мы их простим, ведь мы великодушные, ведь мы красивые, мы настоящие русские", —красноречиво высказался певец.

Также видеоролик с монологом Киркорова разместила журналистка и блогер Алена Жигалова в своем Telegram-канале.

К слову, артист 4 ноября сообщил в личном микроблоге, что улетел вместе с детьми в Дубай. По словам Филиппа, он отвез наследников к морю во время школьных каникул. Также Киркоров показал на фото, как проводит время в пятизвездочном отеле со своими отпрысками.