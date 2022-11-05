Певец Филипп Киркоров вместе с детьми улетел отдыхать из РФ в Дубай

Народный артист России Филипп Киркоров улетел вместе со своими детьми из России в Дубай. Об этот поп-король российской эстрады написал в личном блоге.

По словам исполнителя, он отвез детей к морю на время школьных каникул. Также певец показал, как они с наследниками проводят свободное время в одном пятизвездочных отелей. Он опубликовал пляжное фото в пестрых нарядах.

«Каникулы такие долгожданные, манящие. Вуаля! Мы с детьми в Дубае, их счастью нет предела. Все на высоте», — отметил Киркоров.

Судя по фото, артист поселился в люксе с собственным бассейном стоимостью от 250 тысяч рублей в день. Номер площадью 400 квадратных метров состоит из гостиной, нескольких спален, ванной с джакузи, террасы для загара и системы «все включено».

Сын и дочь исполнителя являются учениками международной частной школы Wunderpark International School в Подмосковье. Алла-Виктория учится в пятом классе, а Мартин ходит в четвертый класс. Детей артисту родила суррогатная мать. Исполнитель никогда этого не скрывал, но имя женщины держит в строгом секрете. Филипп Бедросович признавался, что заплатил ей достаточно, чтобы эта тайна никогда не была раскрыта.