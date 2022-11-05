Певец Николай Басков публично раскритиковал Любовь Успенскую в эфире телеканала «Россия 1»

На съемках популярной музыкальной передачи «Ну-ка, все вместе!», которая выходит на телеканале «Россия», произошел небольшой инцидент. Николай Басков сделал замечание в адрес Любови Успенской, раскритиковав в пух и прах артистку.

Звезда шансона стала гостем в очередном выпуске программы, а «натуральный блондин» был ее ведущим вместе с исполнительницей Алсу. Когда молдавская группа DoReDos выступала, Успенская не смогла сдержаться, поднялась раньше времени и начала подпевать коллективу.

Оказывается, это против правил шоу. Именно поэтому Басков публично «отчитал» певицу. «Золотой голос РФ» провел параллель с сестрами Зайцевыми.

«Любовь, вы из одной школы с сестрами Зайцевыми? Либо это как-то передается?» — посмеялся ведущий.

Любовь Залмановна не оценила шутку коллеги по творческому цеху. Многие зрители «считали» негодование Успенской по ее лицу.