Певица Анна Седокова выкупила у Меладзе права на песню «ВИА Гры» «Не оставляй меня, любимый»

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Певица Анна Седокова выкупила у Меладзе права на песню «ВИА Гры» «Не оставляй меня, любимый»
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Фото из открытых источников

Украинская певица Анна Седокова была в составе поп-группы «ВИА Гра» в 2002 году. Это произошло тогда, когда продюсеры решили расширить дуэт до трио. 

Исполнительница являлась главной вокалисткой, а также лидером состава, который позже фанаты назвали «золотым». Покинула музыкальный коллектив Анна через два года. Она решила начать сольную карьеру.

Иногда во время концертов Седокова поет известные песни «ВИА Гры». Но недавно артистка решила выкупить у Константина Меладзе права на один из хитов. Теперь девушка является полноправной собственницей трека «Не оставляй меня, любимый». Сегодня вокалистка поделилась отрывком из композиции с поклонниками.

Мой муж самый большой поклонник. Кажется, ему тогда было всего 12. Как вам новая версия этой песни почти 20-летней давности?, - спросила исполнительница у фанатов в соцсети.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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