Певица Кристина Орбакайте на сольном концерте в Сочи нарядилась в Аллу Пугачеву

Пока Алла Борисовна Пугачева обживается в Израиле, ее дочь Кристина Орбакайте ведет в РФ активную деятельность. Певица снимается в кино, гастролирует, проводит корпоративы. В общем и целом, работы у артистки хоть отбавляй.

Накануне наследница Примадонны улетела в Сочи для проведения концерта. В Сети появились кадры с ее выступления. На одном из снимков видно, что Кристина нарядилась в серебристый балахон, который является визитной карточкой Пугачевой. Помахивая руками, точь-в-точь, как Алла Борисовна, Орбакайте решила пройтись по зрительному залу.

Сознательно ли певица выбрала такой наряд или это совпадение, неизвестно. Но в любом случае заигрывать с образом Примадонны чревато, поскольку сейчас Пугачева вызывает не самые приятные чувства у простых людей, которых назвала рабами и холопами.