Пользователи Сети высмеяли шоумена Максима Галкина за видео с нового концерта

Максим Галкин* (признан иноагентом в России) продолжает гастролировать за рубежом. На днях комик, сбежавший из РФ, дал концерт в Лимассоле. Опальный муж Аллы Пугачевой поделился с поклонниками в социальной сети видеороликом с выступления.

На видео пародист запечатлел себя и зрительный зал. Юморист поблагодарил публику за теплый прием.

«Спасибо вам, дорогие зрители в гостеприимном городе Лимассоле. До сих пор я нахожусь в прекрасном настроении от теплой встречи с вами! Спасибо всем за цветы и смех», — сообщил Галкин*.

Некоторые поклонники порадовались за ведущего и за то, что он востребован за границей. Но нашлось немало хейтеров, которые раскритиковали Максима за публикацию.

«Дома собирал когда-то огромные залы, выступал на федеральных телеканалах, а за границей тебя скоро забудут»;

«Зал маловат. Докатился он до уровня сельских ДК»;

«Теперь скачи как клоун перед западом за копейки», — пишут недоброжелатели.