Директор Наргиз рассказал, как певица требовала кровать в машине и алкоголь

Концертный директор Сергей Лавров, который несколько лет проработал с о скандальной певицей Наргиз Закировой, рассказал публике о ее капризах. Оказывается, организаторы мероприятия выполняли ее безумные прихоти. Также певица ежедневно употребляла спиртные напитки.

Лавров несколько лет терпел выходки Наргиз. По словам Сергея, эпатажная вокалистка баловалась алкоголем. Концерт она могла перенести. Звезда вносила в райдер свои любые прихоти. Но на сцене 52-летняя исполнительница вела себя очень профессионально и достойно, отдавала всю себя на 100 процентов.

«В ее случае просто „Бог дал талант, а не дал мозгов“. Она могла проснуться утром и сказать, что у нее голос не звучит, поэтому не поедет на концерт. Хотя до этого бухала всю ночь. Или требовала на 2 дня перенести концерт. Как это перенести, это вложенные бабки. Оплачена аренда, аппаратура и реклама. Я не мог перенести! А ей все равно. Однажды она заявила, что не поедет на выступление, пока не предоставят авто с кроватью. Это не был длительный переезд. Нужно было лишь доехать из Москвы до Подольска! В кресле ехать не хотела. Требовала кровать. Плюс выпивку», — признался Лавров.