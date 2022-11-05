Российский музыкант отказался выступать на гастролях в Украине

Участник группы Tequillajazzz Александр «Дусер» Воронов отказался выступать на гастролях в Украине. После этого барабанщик покинул коллектив.

Разногласия в рок-группе возникли после старта СВО на Украине. Лидер Tequillajazzz Евгений Федоров решил переехать в Финляндию. Позже музыкант обосновался в Таллине. После 24 февраля 2022 года исполнители объявили, что прекращают выступления на некоторое время. В ноябре у них должен был состоятся гастрольный тур, на Украине в частности. Воронов в соцсети объяснил причину выхода из группы:

«Я не вижу возможностей моего участия в проекте. Мне дорога каждая сыгранная нота, каждое выступление, каждая студийная работа. Однако не могу найти в себе силы выступать в стране, которая проявляет агрессию к родине, российскому народу, где я живу, учился, рос. Считаю это безнравственным. Скажу так –считаю это предательством того, что мне дорого! Надеюсь, поймете мою позицию, это вопрос моей совести и чести».