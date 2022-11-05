«Русский Бестселлер» представил «Абсолютный ТОП-10» лучших отечественных сериалов

«Русский Бестселлер» представил «Абсолютный ТОП-10» лучших отечественных телесериалов. «Ликвидация» Урсуляка стала самым популярным российским многосерийным фильмом, который был создан за последние 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба киноканала. Второе место в рейтинге досталось триллеру Юрия Быкова «Метод». Третью строку занял телесериал Валерия Тодоровского «Оттепель», который рассказывает о популярных кинематографистах 60-х годов. Четвертая строчка у сериальной адаптации романа Булгакова «Мастер и Маргарита», которую исполнил режиссер Владимир Бортко.

«Бригада» Алексея Сидорова, а также роман Федора Достоевского «Идиот» с Мироновым в главной роли заняли 4 и 5 место. Следом идут сериалы «Кухня» и «Мажор».

Замыкают ТОП-10 «Обычная женщина» (Анна Михалкова в главной роли) и «Измены» (мелодрама Вадима Перельмана).