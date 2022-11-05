Садальский обвинил Баскова в оскорблении глухонемых инвалидов из-за частого жеста певца

Станислав Садальский решил рассказать, как певец Николай Басков оскорбляет глухонемых людей. Звезда кинофильма "Место встречи изменить нельзя" объясняет, что натуральный блондин часто складывает руки таким образом, что получается у него неприличный жест.

Этот жест понятный только инвалидам, которые страдают нарушениями слуха.

"В Москве есть много глухонемых людей и они очень обижаются, когда Басков так руками делает делает", — отмечает заслуженный артист в своём личном блоге.

Садальский даже опубликовал фото певца с соединёнными руками в форме ромба. Как утверждает Станислав, на языке глухонемых этот жест означает женский репродуктивный орган.

"А можно Николаю больше так не делать — обратились слабослышащие. Хочу чтобы руководство ТВ прислушалось к этой просьбе", — заключил артист.