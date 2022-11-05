Самые неоднозначные моменты «Ледникового периода», о которых говорят все вокруг

В телешоу "Ледниковый период" принимает участие немало российских звезд. Но славится ледовый проект не только фигурным катанием, но интригами, романами, слухами. Названы самые неоднозначные ситуации, которые произошли во время популярного шоу.

Пожалуй, самым ярким моментом стал поцелуй Евгении Медведевой и Дани Милохина. Звезды нередко завершали выступление на льду страстным поцелуем в губы. Поклонники некоторое время даже подозревали роман между фигуристкой и блогером. Но вскоре тиктокер покинул территорию России и уехал в Дубай.

Ведущий шоу Алексей Ягудин в течение нескольких месяцев наблюдал за тем, как его жена Татьяна Тотьмянина катается вместе с другим мужчиной. Сперва он не подавал виду, что его это злит, но вскоре начал над данной темой шутить.

Неприятная ситуация с Елизаветой Арзамасовой также произошла во время съемок проекта. В СМИ появились снимки, на которых она в откровенном платье сидит в кресле, на ее оголенных плечах разместились сильные мужские руки. И это руки не Ильи Авербуха. Позже появилось видео, где те же руки спустились на грудь актрисы. При этом съемка шла крупным планом. Непонятно, это была дублерша или нет. Сам фигурист заявил, что он "не предлагал этой идеи супруге".