Сергей Безруков заявил, что не может свыкнуться со смертью актера Сергея Пускепалиса

Сергей Безруков заявил, что даже через месяц после смерти актёра Сергея Пускепалиса он не может свыкнутся с его преждевременной кончиной.

Безруков выразил сожаление, что российские зрители лишись возможности увидеть новые роли Сергея. Также он призвал ценить фильмы, в которых сыграл покойный артист.

Сергея Пускепалиса с нами нет уже более месяца, к этому невозможно привыкнуть. Столько ролей он бы еще мог сыграть… Но тем ценнее ленты, которые успел нам подарить. Помню, как был заворожен его работой в кинофильме Алексея Попогребского «Простые вещи». Само кино — удивительное, а провокация даже похлеще, чем у самого Достоевского, однако наблюдать за игрой Сергея —огромное удовольствие, органика и правда в каждом из кадров. Если не видели, то обязательно посмотрите. Фильм этот получил гран-при «Кинотавра», а Сережа получил приз за наилучшую мужскую роль, - написал Безруков в Телеграме.

Напомним, актёр погиб 20 сентября 2022 года в смертельном ДТП в Ярославской области.