Сергей Лавров о Наргиз Закировой: «Бог дал талант, но мозгов не дал»

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Сергей Лавров о Наргиз Закировой: «Бог дал талант, но мозгов не дал»
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Фото из открытых источников

Певица Наргиз Закирова из Узбекистана, которой на 50 лет запретили въезд в РФ, доставила немало хлопот организаторам концертов. Как вспоминает продюсер Сергей Лавров, ему несколько лет приходилось мириться с всевозможными выходками артистки, увлекавшейся спиртным.

В день концерта певица могла неожиданно его перенести. Музыкальный эксперт решил поделится своими воспоминаниями.

«В случае Наргиз: «Бог дал талант, но не дал мозгов». Она легко могла ранним утром проснуться и заявить, что у нее что-то не звучит голос, поэтому не хочет выступать на вечернем концерте. Хотя до этого бухала целую ночь. Либо могла потребовать перенести выступление. Но как его можно перенести? Ведь были вложены бабки, была оплачена реклама, аренда зала, аппаратура. Не могу я концерт перенести! Ей все равно», — злится продюсер.

Лавров поделился, что однажды Закирова заявила, что не поедет на концерт. Она потребовала личный автомобиль с кроватью. Добираться Наргиз было недалеко - из Москвы до Подольска.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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