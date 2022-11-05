Состоялся релиз посмертного альбома певца Бориса Моисеева, записанного после инсульта

Вышел посмертный студийный альбом певца Бориса Моисеева «Я не могу тебя терять». Релиз был приурочен ко дню памяти. 40 дней прошло с момента смерти артиста.

Как сообщил директор и близкий друга покойного певца и балетмейстера Сергей Горох, в одиннадцатом сборнике Борис Михайлович «показал совершенно новый взгляд на мир после перенесенного инсульта». В последний альбом Моисеева вошли 13 песен знаменитых авторов, включая Илью Резника, Аллу Пугачеву, Раймонда Паулса, Николая Трубача и многих других.

«Долгожданный релиз показал, как могло развиваться творчество Бориса Моисеева, если бы не его уход. Этот альбом является напоминанием о том, что нужно ценить своих близких, пока они живы», — отметил Горох.

Напоминаем, артист скончался 27 сентября на 69 году жизни. Последние годы певец практически не появлялся на публике, он не мог восстановиться после инсультов. Причиной преждевременного ухода стал третий и последний приступ.