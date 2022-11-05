Советская актриса Елена Сафонова повторила судьбу своей героини из сериала «Зимняя вишня»

66-летняя актриса театра и кино Елена Всеволодовна Сафонова пыталась несколько раз выстроить формулу любви, но она так и не смогла обрести счастье в браке. Артистка повторилась судьбу героини из сериала «Зимней вишни».

В жизни Елена всегда испытала те же эмоции, что и в кино. Актриса влюбилась в женатого предпринимателя Ваче Мартиросяна, он и стал отцом ее сына Ивана. Сафонова дала мальчику свою фамилию. Сейчас ему 32 года и он сотрудник «Мосфильма».

Последующие отношения не принесли актрисе счастья. Елена 5 лет прожила с коллегой Самюэлем Лабартом, от него она родила Александра. После судебных разбирательств по поводу развода мальчик по решению суда остался с отцом. Актриса же приобрела недвижимость в Франции, чтобы чаще видеться с родным ребенком. Сейчас Саше 29 лет и он пошел по стопам звездной матери. Парень снимается в кино.

А вот сама Сафонова после этого не смогла встретить мужчину своей мечты. По сегодняшний день заслуженная артистка РФ находится одна.