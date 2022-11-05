Телеведущая Роза Сябитова назвала Джеки Чана героем своих эротических фантазий

Главная телесваха страны, ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова поделилась интимными подробностями жизни. Телеведущая назвала имя мужчины, героя ее «эротических фантазий».

В своем Телеграме ведущая призналась, что за все время работы на ТВ она познакомилась с многими знаменитыми людьми, мировыми артистами. Одним из звезд стал гонконгский каскадер и актер Джеки Чан, которого телеведущая считает «кумиром и героем эротических фантазий».

По словам российской свахи, она столкнулась с актером в коридоре телевизионного центра «Останкино», но познакомиться с любимцем поближе Розе не удалось.

«Я столкнулась с Джеки Чаном в коридоре Останкино, но так растерялась, застеснялась, что не решилась сделать фото. Теперь жалею и злюсь на себя за робость», — вспоминает Сябитова