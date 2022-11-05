Поселившийся в Испании Алексей Панин не может продать свою квартиру в Москве

Звезда фильма «Жмурки», актер Алексей Панин, обосновавшийся в Испании, обеспокоен будущем дочери и планирует ей купить недвижимость за рубежом, однако для этого ему нужно продать квартиру, оставшуюся в РФ. Вот только жилплощадь скандального артиста не пользуется спросом.

Старшая дочь актера сейчас живет с отцом. Сперва девушка сильно скучала по России, но позже привыкла. В Торревьехе Анна обзавелась друзьями, у нее появился парень и она хочет пойти по стопам знаменитого папы. Хотя 15-летнему подростку скучно в небольшом европейском городке.

«Ей очень тесно, ей нужен мегаполис. Здесь нечем заняться. Она с удовольствием бы посещала актерскую студию, занималась танцами, но этого здесь нет», — говорит Панин.

Сейчас Алексея не зовут в проекты. В Испании актерскую карьеру без знания языка ему построить будет весьма сложно. Поэтому артист думает, как он может обеспечить жизнь дочери.

«Я хочу продать в Москве квартиру и купить недвижимость в Валенсии. Пока не получается. В Торревьехе у нас есть, но люблю Валенсию», -

заявил, что актер, добавив, что в Россию в ближайшее время он не планирует возвращаться. Панин собирается уехать в США и там найти достойную работу.