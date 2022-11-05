Поселившийся в Испании Алексей Панин не может продать свою квартиру в Москве

Старшая дочь актера сейчас живет с отцом. Сперва девушка сильно скучала по России, но позже привыкла. В Торревьехе Анна обзавелась друзьями, у нее появился парень и она хочет пойти по стопам знаменитого папы. Хотя 15-летнему подростку скучно в небольшом европейском городке.
Сейчас Алексея не зовут в проекты. В Испании актерскую карьеру без знания языка ему построить будет весьма сложно. Поэтому артист думает, как он может обеспечить жизнь дочери.
заявил, что актер, добавив, что в Россию в ближайшее время он не планирует возвращаться. Панин собирается уехать в США и там найти достойную работу.
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