В День народного единства Олег Газманов вместе с пятигорчанами спел гимн Российской Федерации

В Пятигорске вчера, 4 ноября 2022 года, состоялся патриотический конкурс «Родники» с участием артиста Олега Газманова. Заранее в курортном городке подготовили разные мероприятия в честь празднования Дня народного единства.

Одним из главных мероприятий национальный конкурс «Родники», инициатором которого является Олег Газманов. Реализовать музыкальный проект удалось при помощи губернатора края Владимира Владимирова. Глава региона появился на гала-концерт для того, чтобы поздравить жителей и гостей Пятигорска с Днем народного единства.

Началась насыщенная концертная программа с исполнения символичной композиции «Родники» Народным артистом РФ. После торжественной части выступили конкурсанты. Завершил мероприятие тоже Олег Газманов с песнями «Мама», «Есаул», «Мои ясные дни», «Вперёд, Россия!» и гимном Российской Федерации.