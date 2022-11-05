Диетолог Ольга Перевалова призвала примадонну Аллу Пугачеву сделать ДНК-тест ее детям Лизе и Гарри

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Диетолог Ольга Перевалова призвала примадонну Аллу Пугачеву сделать ДНК-тест ее детям Лизе и Гарри
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Фото из открытых источников

Врач-диетолог Ольга Перевалова посоветовала Алле Пугачевой сделать ДНК-тест ее детям - двойняшкам Гарри и Лизе. Доктор допустила, что наследники Примадонны могут унаследовать от звездной матери склонность к полноте.

Как говорит эксперт в области питания, до десяти лет дети должны быть стройными, поскольку в норме много двигаются. Поэтому лишний жир у детей не скапливается. Но затем могут возникнуть трудности. Для понимания того, есть ли у наследников Пугачевой риск  лишнего веса, медик призывает сделать специальное тестирование.

«Нужно сделать ДНК, генетику. После этого  станет понятно, есть ли проблема лишнего веса», — утверждает врач-диетолог.

Напоним, что Алла Борисовна вместе с детьми сейчас находится в Израиле. Артистка покинула родную страну, вызвав негодование у поклонников и коллег.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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