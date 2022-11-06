Правительство Канады считает некоторые атомные технологии экологически чистыми

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Правительство Канады считает некоторые атомные технологии экологически чистыми
В Мире
Фото из открытых источников

Канадские политические власти сделали заявление, что малые реакторы атомных станций не причиняют вреда экологии и поэтому эту технологию следует определять как чистую энергетику. Эксперты отмечают, что такая позиция представляет собой шаг к признанию в целом атомных станций не несущих вреда экологии. Канада стала первым государством, сделавшим такое заявление.

Как следствие, правительство объявило о введении в ближайшее время нового инвестиционного налога для расширения этой энергетической отрасли. 

«Включение атомной энергии в инвестиционный налоговый кредит для экологически чистых энергетических технологий является важным шагом вперед для отрасли и отличной новостью для нашего климата и экономики», – сказал руководитель ядерной ассоциации Канады Горман.

Правительство планирует собрать через новый налог инвестиций в размере 6,7 миллиардов канадских долларов и направить их на разработку и внедрение технологий с минимальным количеством выбросов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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