Актер Павел Прилучный впервые честно признался, почему так быстро женился на Зепюр Брутян

Между первым свиданием Павла Прилучного и Зепюр Брутян и предложением руки и сердца прошло всего 3 дня. Тянуть с тем, чтобы официально оформить свои отношения, актеры не стали.

С тех пор у артиста регулярно спрашивают, не страшно ли было ему столь быстро начинать семейную жизнь, ведь на момент женитьбы они практически друг друга не знали. Павел признался, что подолгу ходить вокруг да около он не желает. Если понимает, что сильно влюблен, то приступает к активным действиям.

«Нет смысла тянуть, общаться 10–20 лет, а затем говорить: «давай наконец-то поженимся». Когда долго живешь с человеком, это перерастает в привычку. Думаешь тогда, мне с человеком удобно. Но это не то. Я в любовь с первого взгляда верю. Только так может быть. Если ты любишь и знаешь, что это твое, то нужно брать быка за рога. Если не любишь, нет смысла тратить время», — признался Прилучный.

Встретив Зепюр Брутян, «мажор» не сомневался в решении, поэтому отправился в ювелирный магазин, где выбрал кольцо. Затем он поехал к родителям избранницы на знакомство.